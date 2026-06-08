ドジャースの大谷翔平投手（３１）は７日（日本時間８日）、本拠地でのエンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５打数２安打、１得点だった。打率３割２厘。チームは５―１３で大敗した。３回一死無走者で右腕セベリーノのカウント１―１からの３球目、真ん中低めの９６・３マイル（約１５４・９キロ）のフォーシームを捉えた。乾いた音を発した痛烈なライナーは右前で弾んだ。打球速度１１２・３マイル（約１８０・７キロ