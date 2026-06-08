ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は本拠地トロントでのオリオールズ戦に「７番・三塁」で出場し、４打数１安打１打点、１得点だった。打率２割３分５厘。チームは６―４で勝って２連勝とした。岡本のバットが逆転勝ちを呼んだ。４点差で迎えた６回、本塁打と内野ゴロで２点を返した二死二塁で右腕バズの外角低めの９１・２マイル（約１４６・８キロ）のシンカーを捉えた１０４・３マイル（約１６７・９キロ）の痛烈なラ