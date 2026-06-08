8日朝、フィリピン付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生し、気象庁は、愛知県外海や三重県南部などに津波注意報を発表しました。8日午前8時38分ごろ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震が発生しました。気象庁は、津波注意報を茨城県から沖縄県にかけて発表しました。予想される津波の高さは1メートルです。東海地方への津波到達予想時刻と予想される津波の高さです。三重県南部では、