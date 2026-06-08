復帰予定立たず…苦しい説明米大リーグ、ドジャースのウィル・スミス捕手は6日（日本時間7日）のエンゼルス戦で一旦は先発メンバーとして発表されたものの、試合前にダルトン・ラッシング捕手に交代。7日（同8日）の試合も欠場した。デーブ・ロバーツ監督は試合後、現在の状況について説明している。スミスの状態について問われたロバーツ監督は「ああ、首の問題だ。深刻なものではないが、試合に出場するのを妨げるぐらいのも