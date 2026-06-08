馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はヒシミラクルが勝った２００３年の宝塚記念を取り上げる。Ｇ１馬６頭がそろう豪華メンバーで、春の天皇賞を制しながらも６番人気に甘んじていた芦毛馬が再びアッと言わせた。また、１２００万円の単勝馬券で約２億円をゲットした“ミラクルおじさん”も話題になった。もう奇跡ではない。同世代の年度代表馬（シンボリクリスエス）も、１歳下の２冠馬（ネオ