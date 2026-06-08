京都市内でクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝が展開するカフェ「ＣＬＦａｓｈｉｏｎ＆Ｃａｆｅ」で先日、ルメール騎手が手掛けるファッションブランド「ＣＬｂｙＣ．ルメール」主催による新コレクション発表会が行われた。サンデーレーシングとのコラボレーションによる各３１６着限定の新作４点。サンデーレーシングをイメージしたカラーリングのポロシャツ２点と、Ｇ１を６勝した名牝グランアレグリアへの敬意