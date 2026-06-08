ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は８日、７日の女子プロゴルフツアー「ヨネックスレディス最終日」で２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん）が、３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算８アンダーで念願のツアー初優勝を飾ったことを報じた。総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーは「お姉さんの吉田優利さんもプロゴルファーで、すでにツアーで４勝しています。姉妹で優勝するの