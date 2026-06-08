全北（チョンブク）特別自治道・群山市（グンサンシ）のあるインターネットカフェで、10代の女子生徒2人が消火器を噴射して逃走する事件が発生した。韓国JTBCの事件告発番組『事件班長』は5日の放送で、この事件を取り上げた。報道によると、Aさんが運営するインターネットカフェは、客の少ない時間帯のみ無人で営業している。女子中学生2人は、無人営業の時間帯だけを狙ってインターネットカフェに出入りしていた。2人はパソコン