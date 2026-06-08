カムバックしたBTS（防弾少年団）が日本でその底力を改めて証明した。ビルボードジャパン（Billboard JAPAN）が6日に発表した今年上半期の日本国内アルバム販売集計によると、BTSの5枚目のフルアルバム『ARIRANG』が70万6961枚を売り上げ、売上枚数が最も多いアルバムとなった。『ARIRANG』は、メンバー全員の兵役を終えたBTSが3年9カ月ぶりに完全体として復帰して3月に発売したアルバムで、発売初週だけで日本で約54万枚を売り上