マリモクラフトが、「星のカービィ」の絵本シリーズ『いつでもカービィ』の新刊発売を記念したグッズを展開。最新巻となる『ぜんぶキミの魔法』が販売されることを記念して、歴代シリーズも含めた6種のマスコットや様々な雑貨が新登場します！ マリモクラフト「星のカービィ」絵本『ぜんぶキミの魔法』販売記念グッズ 発売日：2026年6月19日(金)より対象の店舗にて順次販売開始販売店舗：書籍取扱店舗、カービィ公