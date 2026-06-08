米国アリゾナ州の住宅街に現れたクマが木の上に登った後、麻酔銃を撃たれて落下する瞬間を、警察と野生動物当局の職員らが防水シートで受け止める映像が公開された。4日、アリゾナ州サフアリータ警察は最近、公式SNS（ソーシャルメディア）を通じて、住宅街に出没したクマの救出映像を公開した。この救出劇は2日夕方、ツーソン南部に位置するランチョ・サフアリータ（Rancho Sahuarita ）地区で発生した。住民たちは住宅街周辺を徘