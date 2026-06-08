メズム東京、オートグラフ コレクションに、夏のローマの昼下がりをテーマにした生ハムとメロンの「レイヤード・パフェ」が登場。バジルの葉やオリーブオイルの粒が香りと味わいのアクセントを添え、ひと口ごとに異なる表情を見せる「レイヤード・パフェ」です。 メズム東京、オートグラフ コレクション「ウィスク」生ハムとメロンの「レイヤード・パフェ」 料金：レイヤード・パフェ 2,800円(税・サ込)／ドリンク