裴淑墓の正面図。（西安＝新華社配信）【新華社西安6月8日】中国の陝西省考古研究院は3日、唐代の詩人・元稹（げん・しん）の後妻だった裴淑（はい・しゅく）の墓の発掘調査成果を発表した。出土した墓誌や陶俑などは、元稹の家系や晩唐の社会を研究する上での多くの史料の空白を埋めた。墓は2021年に同省咸陽市渭城区底張街道で発掘され、副葬品計91点（組）が出土。多くは赤陶製のウシやヒツジの像で、墓誌には