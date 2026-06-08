さまざまなジャンルの音楽とダンスを吸収し、咀嚼した上で斬新なパフォーマンスを提示したマイケル。彼に強い影響を及ぼしたアーティストたちとその仕事を振り返る。【画像】マイケルにとって「母であり姉であり恋人だった」のは…®, TM & © 2026 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.マイケルをつくったのは誰なのか？マイケル・ジャクソンの歌をひと声聞いただけで、あるいは腕や脚の動きを一