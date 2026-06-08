◇インターリーグドジャース5―13エンゼルス（2026年6月7日ロサンゼルス）ドジャースは7日（日本時間8日）、本拠でのエンゼルス戦に敗れ、連勝は2でストップ。同戦の連勝も5で止まった。デーブ・ロバーツ監督（54）は勝敗の分岐点ともなったプレーについて、自身の見解を口にした。先発・シーハンは0―0の2回1死一塁、7番・マドリガルにABSチャレンジで2度ストライクがボールに覆るなど、14球粘られた末に四球を与えた。