◆東京ホテルのアジアンディナービュッフェ4選。アジア各国のスパイシーな料理で夏のパワーをチャージ！写真：レストランルクレール／京王プラザホテル八王子本格的な夏を目前に、東京のホテルではアジア各国の料理を集めた夏限定ビュッフェが続々登場中。ベトナムのフォーや生春巻き、タイのヤムウンセン、韓国のサムギョプサル、そしてフィリピン料理の数々などさまざまな各国メニューが並び、目移り必至。スパイスやハーブを利