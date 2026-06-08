７日の正午すぎ、山形県小国町で７６歳の男性が自転車に乗ろうとして転倒し、さらに側溝に転落して大ケガをしました。 警察によりますと、７日の午後０時２６分ごろ、小国町貝少の道路上で、近くに住む無職の男性（７６）が自転車に乗ろうとした際に転倒し、進行方向左側の道路の法面に転落しました。 さらに男性はその後、ふたのない側溝に転がり落ち、側溝の縁に頭を打ち付けたということです。 男性は帰宅途中でした。この事