山形県西川町の月山で、きのうから県外に住む60代の男性の行方がわからなくなっています。警察などは男性が遭難したとみていて、この後捜索をはじめる予定です。 警察によりますと、きのう午後9時半すぎ、西川町にある宿泊施設の関係者から「宿泊予定だった男性が来ない」などと110番通報がありました。 行方がわからなくなっているのは、県外に住む60代の男性で、警察が詳しい身元の確認を進めています。 男性の登山届は提出さ