◆東京プリンスホテルの「サマーフルーツ アフタヌーンティー」。桃やマンゴー、メロンの色鮮やかなスイーツは見た目もキュート夏のみずみずしいフルーツに囲まれて、心ときめく特別なティータイムはいかが。東京プリンスホテルの「ティーサロン ピカケ」から、ビタミンカラーのサマーフルーツがたっぷり詰まった「サマーフルーツ アフタヌーンティー」が登場。白桃のレアチーズケーキやメロンのシュー、夏らしいセイボリーなど、