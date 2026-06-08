2016年１月３日、桐光学園のエースだった小川航基は青森山田高との選手権３回戦でPKを２度失敗。試合後に「気持ちの部分がまだ未熟だった」と反省した。その後、プロの道に進んだ小川はPKを一度も失敗していないという。「プロに入ってからまだ外したことは多分なくて、練習も含めて。ワールドカップで優勝するためにはどこかでPK戦があるはずで、そこで１本決めるか否かで大きく変わってくる。運じゃなくて実力だと思って、し