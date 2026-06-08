◆金曜の夜になると熱が出て倒れてしまっていたら、猫たちが肉球でぽんと熱を測ってくれて…？／深夜3時のくろねこ喫茶2(13)ねえ、知ってる？真夜中に猫が集まる喫茶店があるんだって。「ねことじいちゃん」作者による書き下ろし連載。◆【第13話-1】｜鶏肉とナスと玉ねぎと油揚げのにゅうめん（C）ねこまき（ミューズワーク）／スターツ出版無断転載禁止【1/3ページ】猫は肉食だから…