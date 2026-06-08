８日午前、石川県白山市の集落でクマ１頭が目撃され、市が注意を呼びかけています。市によりますと午前9時ごろ、白山市釜清水町の住宅近くで「クマ1頭を目撃した」と集落の町会長から鳥越市民サービスセンターの職員に連絡がありました。クマが逃げた方向など詳しい情報は分かりませんが、これまでにけが人の情報は入っていません。現在、白山市の職員が現地のパトロールを行っていて、市では付近の住民に対し戸締りの徹底や不要な