深町秋生『血は争えない』（双葉社）三上延『ビブリア古書堂の事件手帖Ｖ〜扉子と謎めく夏〜』（メディアワークス文庫）法月綸太郎『法月綸太郎の不覚』（講談社）人間の気質や特徴は血統によって受け継がれるという意味の諺（ことわざ）をタイトルとした深町秋生『血は争えない』は、平成２２年、東京地裁で、暴力団組長だった不破隆次に判決が下されようとしている場面から始まる。不破は裁判長に暴言を吐き、刑務官を殴りつ