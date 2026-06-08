「ガージュー先生」１９４４年、沖縄から本土に向かった学童疎開船が米潜水艦の魚雷を受けて沈没、１５００人近くの命が失われた。本作は「対馬丸事件」の数少ない生存者だった平良啓子さんをモデルに、その半生を描いた絵本だ。やんばるの森に住む９歳のひろ子は、母を力仕事で手伝い、親友がいじめられれば駆けつける気丈な女の子だ。祖母と兄、親友らと学童疎開船に乗り、件（くだん）の事件に遭う。荒れた海に投げ出され、