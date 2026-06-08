「これなんだっけ？」（深川直美・作、偕成社）からどこかで見たことがあるような、何かが落ちている。うーん、これなんだっけ……？本紙ｂｅのイラストを担当している深川直美さんの絵本「これなんだっけ？」（偕成社）は、実体験から生まれた。絵本は動物園にやってきた親子が、地面に落ちている妙なものを見つけるところから始まる。正体を推理していると「それ、わたしのです」。意外な持ち主にびっくり。次々登場するふ