宮本輝さん２０１８年に完結した宮本輝さんの代表作「流転の海」シリーズは、自身の父親の半生をモデルにした大長編だった。新作小説「湾」（新潮社）はいわばそのひとつ下の世代、自身とほぼ同年代の姉弟を物語の中心に置いている。宮本さんはしばしば、「風景から小説が生まれる」という言い方をする。今回の小説も、ある秋の日に編集者と訪れた京都・舞鶴で、低い山から眺めた風景が連れてきた。「小さな湾なんだけど、も