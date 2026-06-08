フィリピン付近を震源とする地震による津波注意報の発表に伴い、高市首相は自身のXで、「津波注意報発表後、直ちに官邸危機管理センターに情報連絡室を設置し、私からも、国民の皆様に対する適時的確な情報提供と、住民避難等の被害防止の措置などを指示し、対応に当たっています」と投稿しました。その上で、「津波の到達が予想されている地域の皆様におかれては、気象庁や地方自治体の情報や指示などに従い、避難するなどの対策