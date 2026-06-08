和歌山県新宮市は、8日午前9時15分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。 「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは相筋河川敷～新宮港岸壁付近（津波注意報）です。 「避難指示」で避難の対象となる、海岸や河口付近にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報津波注意報発表により河川敷など沿岸部に避難指示 ◆避難情報が発令されているエリア＜避難指示が発令されている