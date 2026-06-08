フィリピン付近で8日午前8時38分ごろ、大きな地震が発生しました。アメリカの地質調査所によりますと、この地震のマグニチュードは7.8で、震源はフィリピン・ミンダナオ島の南方沖合約50キロ、深さは35キロです。この地震を受けてフィリピン当局は「揺れが数時間続く恐れがある」として、警戒を呼びかけています。また、マルコス大統領はミンダナオ島の学校を休校にしたほか、被害の早急な確認を指示しました。ハワイにある太平洋