和歌山県那智勝浦町は、8日午前9時15分に「避難指示（警戒レベル4）」を発令しました。 「避難指示（警戒レベル4）」が発令されたのは那智勝浦町沿岸部です。 「避難指示」で避難の対象となる海岸や河口付近にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。 ◆自治体による補足情報津波注意報発表のため ◆避難情報が発令されているエリア＜避難指示が発令されているエリア＞○那智勝浦町沿岸部 ◆現在地の最新避難情報を