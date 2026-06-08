「ドジャース５−１３エンゼルス」（７日、ロサンゼルス）ドジャースは投手陣が精彩を欠いて１３失点の大敗を喫した。先発のシーハンが２回途中２失点で降板する誤算。二回にマドリガルにＡＢＳチャレンジで２度判定が覆る場面もあり１４球粘られて四球。その後満塁のピンチからリベロに２点適時打を浴びたところで、ロバーツ監督は交代に踏み切った。球数は４９球だった。試合後、指揮官は「投げていたボール自体はよかった