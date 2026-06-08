高市首相は８日午前、フィリピン付近で発生した地震に伴う津波注意報の発令を踏まえ、国民への適時・的確な情報提供や、住民避難などの被害防止措置を徹底するよう、関係省庁に指示した。自身のＸ（旧ツイッター）で明らかにした。沿岸部の住民に海岸から離れるよう注意を呼びかけた。