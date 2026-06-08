5日放送のABEMA『しくじり先生俺みたいになるな!!』（後9：30）では、実業家でインフルエンサーの岸谷蘭丸が登壇。「AI時代に生き抜く術」をテーマに、「技術革新に乗り遅れて絶滅しないための授業」を届けた。【番組カット】AI活用めぐる…バッサリと語った岸谷蘭丸番組冒頭では、生徒たちの近況トークが展開され、タレントの福留光帆が最近のしくじりについて「恋愛がうまくいくいかなすぎて、どうしたらいいか分かんなく