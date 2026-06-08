フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日、マグニチュード（M）7.8の地震が発生した/Facebook/Philippine Information Agency（CNN）フィリピン南部ミンダナオ島沖で8日、マグニチュード（M）7.8の地震が発生した。米地質調査所（USGS）が発表した。フィリピンと隣国インドネシアでは津波警報が発令された。USGSによると、地震は現地時間午前7時37分ごろ発生。震源の深さは約35キロだという。フィリピンの地震当局は津波警報を発令し、