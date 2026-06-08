プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のチーム「KADOKAWAサクラナイツ」がチームに所属する渋川難波（40）の退団を公式サイトで発表した。渋川を巡っては一部メディアで不倫が報じられていた。不倫騒動を受け、チームは今月5日に渋川から退団の申し出があったことを報告。「本人の申し出および処遇につきましては、関係各所と慎重に協議・検討を進めてまいります」としていた。この日、「渋川難波選手の契約解除に関するご報告」を発表