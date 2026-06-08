７日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「ＧＩＦＴ」では、ブルズにとってチームの根幹に関わるまさかの事態が襲いかかる。日本選手権を控え、涼（山田裕貴）は肥大型心筋症であることを母・君代（麻生祐未）に打ち明ける。激しい運動は命に関わることから、君代は試合の参加を思いとどまるように言うが、ブルズが今までにないほどまとまってきたことなどから、涼は君代を説得し、覚悟を持って試合に臨む。順調に勝ち上がるブルズ