"小さな大選手"──。日本代表でも活躍した東京サントリーサンゴリアス（以下、東京SG）の流大（ながれ・ゆたか）が現役生活にピリオドを打った。涙はなかった。小学2年から四半世紀。「幸せなラグビー人生でした」。33歳のスクラムハーフ（SH）はそう、しみじみと漏らした。「いろんな思い出がこみ上げてきました。サンゴリアスだけじゃないですし、僕のラグビー人生は、帝京大でも、荒尾高校（現・岱志高校）でも、りんどう