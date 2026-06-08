日本代表・史上最強の検証（１）過去、日本はワールドカップ７大会に出場している。先人たちの苦労は必ず現在の糧になるはずだ。そこで日本代表が過去に味わった"印象的な敗戦"をあらためて検証する。当時は何が足りなくて、そこに何が加わったのか。北中米ワールドカップを間近に控えた日本代表の戦いのヒントを探しながら......。1998年フランスワールドカップ、アルゼンチン戦。それはサッカー日本代表にとって、史上初の