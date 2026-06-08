楽天は8日、7月15日のオリックス戦で、宮城県角田市出身で全日本プロレスに所属するプロレスラー「斉藤ブラザーズ」がセレモニアルピッチを行うことになったと発表した。2024年から3年連続3回目の来場となる「斉藤ブラザーズ」は当日、セレモニアルピッチのほか、試合前のステージやイニング間のイベントにも登場する予定だ。