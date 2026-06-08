日本のある男子高校生が「BTSのVに変身したい」という願いを公開し、実際に“イメチェン”に乗り出し、目を引いた。去る6月5日、ボーイズグループSnow Manのバラエティ番組『それSnow Manにやらせて下さい』には、埼玉県の西武台高校の生徒が出演した。【写真】V、日本語投稿にハマる？同日、生徒は学校の屋上に上がり、「子供の頃から外見では誰にも負けなかった！」と自信を持って叫んだ。続けて、「そんな僕に今、悩みがある。