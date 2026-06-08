北朝鮮国防省装備総局の副総局長は7日、米国が韓国向けの合同精密直撃弾（JDAM）関連装備の売却を承認したことを受け、「敵国の軍備増強に対応する軍事技術的措置を全面的に講じる」とする談話を発表。北朝鮮が近年強調する「対称・非対称戦力」のさらなる強化方針を改めて示した。朝鮮中央通信が伝えた。米国防安全保障協力局（DSCA）は先月、韓国に対する約1億600万ドル（約150億円）規模のJDAM用尾翼キット「KMU-557」708発分と