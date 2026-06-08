倉敷市男女共同参画推進センター(ウィズアップくらしき)は、2009年から「配偶者暴力相談支援センター」としての機能を持ち、DV被害者からの相談を受け付けたり、支援を行ったりしています。緊急性の高いDV被害者からの相談を確実に受ける体制を整えるため、7月1日から専用ダイヤルを新たに開設します。 専用ダイヤルの番号は086-436-6615で、受け付け時間は火曜から土曜の午前9時から午後5時まで(祝日・年末年始