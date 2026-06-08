歌手の松山千春（７０）が７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。青山学院大駅伝部監督の原晋氏に“むちゃぶり”したことを明かした。松山は３日に東京国際フォーラムでデビュー５０周年記念ツアー（２０か所２１公演）の東京公演を開催。その会場に原氏が激励に訪れた。「本当にありがたかった」と回想し、「原監督はよくぞ箱根駅伝な。