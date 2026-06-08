◆米大リーグドジャース５―１３エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ナ・リーグ西地区首位を快走するドジャースが１０連戦ラストで今季初の２ケタ失点を喫して大敗。カード３連勝を逃し、貯金２０の大台チャレンジは今後にお預けとなった。この１０試合は６勝４敗だった。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）は５打数２安打と奮闘したが、今季３度目の２試合連発はならな