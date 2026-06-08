ダイヤモンドバックスは７日（日本時間８日）、禁止薬物の陽性反応を示し８０日間の出場停止中のマックス・ケプラー外野手（３３）と１年契約を結んだと発表した。昨季まで所属していたフィリーズがこの日で６５試合を消化したため、Ｄバックスが１５試合消化する６月２５日にも出場が可能となる。ドイツ出身のケプラーは強打の左打ち外野手としてツインズ時代の２０１９年には３６本塁打、９０打点をマークしたこともある。