◆米大リーグブルージェイズ６―４オリオールズ（７日、カナダ・トロント＝ロジャースセンター）ブルージェイズが６回の５得点で一気の逆転勝ち。岡本和真内野手（２９）もこの回２―４で迎えた２死二塁から左前適時打を放つなど貢献したが、物議を醸す走塁がその裏にはあった。４点ビハインドの６回。ピニャンゴの４号ソロで１点を返し、なおも１死一、三塁。バレンズエラの遊ゴロで、オ軍の遊撃手ヘンダーソンは３フィート