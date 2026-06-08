「お昼休みに外食はNGです」最近、新しい職場で事務職として働き始めた女性のSNS投稿が注目を集めています。投稿によると、初出勤の日、昼休みに自宅へ戻って昼食を済ませてきたところ、リーダー的な立場の女性社員から、「コンビニ程度の買い物ならいいが、外食はNG」と説明を受けたといいます。理由は、「昼休み中でも電話対応や来客対応があるため」。投稿者は、「これってブラック企業？」と疑問を投げかけました。この投稿に