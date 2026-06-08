【新華社平壌6月8日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は8日、国賓としての朝鮮訪問に合わせ、同国の「労働新聞」に「過去を継承し未来を切り開いて共に前進し、中朝の伝統的友好の新たな一章を記す」と題した署名入り文章を寄稿した。