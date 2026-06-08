イギリス、フランス、ドイツの首脳はウクライナのゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナ側が呼びかけたロシアとの直接会談を支持すると表明しました。ゼレンスキー大統領は7日、イギリスのロンドンを訪れ、スターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相と会談し、ウクライナの防衛体制や外交について意見を交わしました。会談後、首脳らは共同声明を発表し、ゼレンスキー氏がロシアのプーチン大統領に呼びかけ