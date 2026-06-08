今年1月から3月期のGDP＝国内総生産の改定値が発表され、年率換算で実質1.8%のプラスとなり、速報値から下方修正されました。内閣府によりますと、今年1月から3月のGDP＝国内総生産の改定値は、物価変動の影響を除いた「実質」で前の3か月と比べて0.5%増加し、年率換算では1.8%のプラス成長となりました。1次速報は2.3%だったことから下方修正となり、最新の統計を反映し「設備投資」が下振れしたことが主な要因です。2四半期連続